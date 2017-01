CDL de Campina Grande inicia inscrições em nove cursos; confira

Começa nesta segunda-feira (30) o prazo para inscrição em nove cursos gratuitos de esportes, línguas, moda, educação e cultura estão sendo oferecidos pela Fundação da Câmara Dirigente dos Lojistas (CDL) de Campina Grande. Os cursos vão acontecer neste primeiro semestre e entre as opções estão Judô, Capoeira, Inglês, Espanhol, Modelo e Manequim, Reforço Escolar, Escrita e Leitura, Teatro e Circo e Melhor Idade.

O período de matrículas segue até o dia 3 de fevereiro, podendo ser encerrado antes dependendo da procura por vagas. As opções são para crianças a partir de 6 anos até idosos. Para este primeiro semestre estão sendo ofertados cerca de 200 vagas.

Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar os seguintes documentos na secretaria da Fundação: Cópia de RG, CPF e comprovante de residência para adultos.

Já as matrículas para crianças e adolescentes só podem ser feitas com a presença dos pais ou responsáveis mediante a apresentação da cópia do Registro de Nascimento e declaração de matrícula em escola da rede pública de ensino.

A Fundação CDL fica na Rua Vinte e Quatro de Maio, nº 1503, Catolé, próximo à linha do trem. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 14h às 18h (horário local).

Do G1 PB