Três homens assaltam agência dos Correios de Remígio, Agreste da PB

Três homens assaltaram a agência dos Correios do município de Remígio, no Agreste paraibano, por volta das 9h40 (horário local) desta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos chegaram numa moto, um deles estava armado. Eles renderam o vigilante, roubaram a arma dele e em seguida levaram dinheiro do caixa do estabelecimento.

Ainda conforme as informações da polícia, o terceiro suspeito seria um homem que esteve na agência mais cedo e ficou observando o movimento das pessoas no local.

Segundo os policiais, uma viatura chegou a passar em frente ao estabelecimento momentos antes do crime, mas não detectou nehuma atitude que levantasse suspeita.

Logo após a ação criminosa, o trio fugiu em direção à cidade de Areia. Até as 11h45 (horário local) desta sexta-feira, a Polícia Militar ainda não havia efetuado nenhuma prisão. Os policiais não souberam informar a quantia que foi levada da agência dos Correios de Remígio.

