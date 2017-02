Homem morre em tentativa de assalto a Correios na cidade de Areia

Um homem que tentou assaltar a agência dos correiros em Areial, no Agreste paraibano, foi morto após troca de tiros com a Polícia Militar. A ação criminosa aconteceu por volta das 3h desta sexta-feira (10). Os suspeitos chegaram ao local fortemente armados e atirando pra cima, mas foram surpreendidos com uma equipe da Polícia Militar, que chegou rapidamente à agência dos Correios.

Houve troca de tiros e um suspeito acabou sendo baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido pela própria viatura da PM para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas não resisitiu e morreu.

Outro homem foi preso durante o tiroteio e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Campina Grande. Ainda segundo a Polícia Militar, os criminosos não conseguiram explodir a agência dos correiros e nenhum dinheiro foi levado do local. A PM não soube informar quantos homens participaram da ação.

Do G1 PB