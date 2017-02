Abertura da 19ª Consciência Cristã acontece nesta quinta no Parque do Povo

Com o tema central de “A Tua Palavra é a Verdade” em alusão aos 500 Anos da Reforma Protestante tem início nesta quinta-feira (23), às 19h30, o 19º Encontro da Consciência Cristã, na estrutura montada no Parque do Povo. O evento terá 16 plenárias, painel de debate e 19 eventos paralelos acontecendo em 10 polos, com a participação de 34 palestrantes do Brasil e do exterior.

A estimativa de público é de aproximadamente 100 mil pessoas circulando nos seis dias do evento, que será encerrado no dia 28 de fevereiro.

Na noite desta quinta-feira, o encontro será aberto pelo pastor e escritor, Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória (ES). Ele ministrará a palavra de Deus com o tema: “A Restauração de Pedro”. Na mesma noite, haverá as apresentações de Paulo César e Nilma Soares, do Grupo Logos (SP), e a Orquestra Átrio de Louvor e o Coral Silvino Silvestre, os dois últimos da Igreja Assembleia de Deus de Campina Grande. Várias autoridades civis, militares e eclesiásticas foram convidadas para participarem.

Entre as participações mais esperadas de preletores convidados, o destaque deste ano é a participação do pastor canadense D. A. Carson, PhD da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e um dos principais pesquisadores do Novo Testamento e fundadores da The Gospel Coalition (Coligação pelo Evangelho).



Novidades

O Tabernáculo, montado na parte superior do Parque do Povo, onde fica a maior concentração de pessoas teve sua capacidade ampliada em 20% e agora comporta 10 mil pessoas sentadas.

Na Pirâmide será realizada a 5ª Feira do Livro da Consciência Cristã (FELICC), a maior feira de literatura cristã do Brasil com quase 115 mil livros à venda e a participação de 18 principais editoras cristãs do Brasil. Ainda na Pirâmide foi criado um espaço para abrigar os stands de entidades cristãs.

Outra grande novidade este ano na “Consciência Cristã” é a exposição do Museu da Bíblia (MuBi), que saiu de Barueri (SP), para ser instalado em Campina Grande. A área ampla criada especialmente para o MuBi fica na parte inferior do Parque do Povo, mais precisamente enfrente ao Restaurante Maná.

Durante os seis dias do Encontro Para a Consciência Cristã, o MuBi apresentará as principais peças da exposição, como: Bíblia Hebraica, Septuaginta, Novo Testamento Grego, Vulgata, Primeira edição da Bíblia de Lutero, Bíblias em Inglês – King James, Bíblias em Espanhol – Reina Valera; Bíblias em Português – Almeida; Bíblias de todos os continentes.

A exposição do Museu da Bíblia faz parte de parceria entre VINACC firmada entre Sociedade Bíblica do Brasil como parte das comemorações dos 500 Anos da Reforma Protestante.

