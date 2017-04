Policiais do 4º BPM apreendem revólver com acusados de assalto em Alagoa Grande

Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 14 anos foi apreendido acusados de assalto a uma residência no Sítio Santa Quitéria, zona rural de Alagoa Grande, neste domingo (3). Com eles, os policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) ainda apreenderam um revólver calibre 38 com dez munições intactas e o aparelho de telefone celular levado da vítima.

O assalto aconteceu durante a manhã e durante a prática do crime, um dos acusados chegou a disparar um tiro na coxa da vítima. A prisão e a apreensão dos acusados aconteceram à noite e os dois, assim como a arma e as munições, foram apresentados ao delegado plantonista.