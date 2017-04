PRF fecha Operação Semana Santa com queda no número de acidentes

Foram registrados 26 acidentes na edição da operação deste ano; 11 envolvendo veículos de duas rodas.

A Polícia Rodoviária Federal concluiu a Operação Semana Santa, que teve início na última quinta-feira e terminou ontem (16). Seguindo um indicador dos últimos anos, a PRF conseguiu manter a redução no número de acidentes. O grau de letalidade das ocorrências de trânsito manteve-se equilibrado em relação ao último ano.

O efetivo da PRF deu ênfase a quatro alvos considerados os que mais afetam a segurança no trânsito rodoviário: excesso de velocidade, veículos duas rodas, ultrapassagens irregulares e embriaguez. Os acidentes mais graves são decorrentes do abuso no acelerador. As vítimas de acidentes onde o veículo estava em velocidade excessiva saem, na maioria dos casos, graves ou mortas. A embriaguez ao volante é outra causa de acidentes graves. Às vezes, associados ao excesso de velocidade. Outro perfil de condutor que vem se destacando negativamente no trânsito brasileiro é o usuário de veículo de duas rodas, que são as motocicletas, ciclomotores e motonetas. Muitos, sequer, são habilitados; o que agrava ainda mais os riscos de acidentes. Ao final, foram registrados 26 acidentes, que produziram 27 feridos e três mortes. Houve um aumento no número de feridos; no entanto tivemos um equilíbrio no registro de vítimas fatais. Levando em consideração o aumento da população e frota de veículos em números absolutos, o fato é visto como uma retração no índice de letalidade em números relativos.

Perigo em duas rodas – Os veículos do tipo duas rodas se destacaram negativamente neste feriado. Dos 26 acidentes registrados nesta operação, 11 deles tinham motocicletas ou ciclomotores envolvidos. Em dois deles houve o envolvimento de quantro motos, todos eles com vítimas. Os três mais graves deixou um saldo de oito vítimas; destas, três mortas e cinco feridas.

Estatística de acidentes em números absolutos

ANO 2016 2017 ACIDENTES 27 26 FERIDOS 21 27 MORTOS 3 3*

* Todas as vítimas fatais estão relacionadas à acidentes envolvendo motocicletas. Duas ocorrências aconteceram no interior do Estado; um deles foi um atropelamento de animal e o outro uma colisão na traseira de um caminhão por não guardar distância de segurança. O terceiro acidente ocorreu na Região Metropolitana de João Pessoa. O condutor, um homem de 29 anos de idade, perdeu o controle da moto e caiu juntamente com o passageirro. Ambos foram atropelados, após a queda, por uma outra motocicleta que seguia atrás com três ocupantes. O condutor da primeira morreu.

Alcoolemia

Testes realizados 638 Motoristas autuados 16 Motoristas presos 02 (acima de 0,32 m/l)

Dados de fiscalização

Veículos flagrados pelos radares 779 Veículos fiscalizados 1824 Pessoas fiscalizadas 1.953 Prisões 6

Prevenção e educação na tela do Cinema Rodoviário

Além do patrulhamento ostensivo a PRF promoveu várias ações educativas nas rodovias federais dentro do projeto Cinema Rodoviário, que buscou sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Motoristas infratores ou não, além dos demais passageiros, tiveram a oportunidade de assistir a vídeos e pequenas palestras que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. No total, 957 pessoas foram alcançadas pelas ações de educação para o trânsito durante a operação.

Ascom / PRF