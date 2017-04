Pelo menos dez pessoas são detidas durante operações no Brejo e Agreste

Desde o começo da manhã desta quarta-feira (26), pelo menos dez pessoas já foram detidas durante uma operação das policias civil e militar nas cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova e Lagoa Seca, no Agreste paraibano. Entre os detidos estão adolescentes.

A operação visa prender as pessoas que são suspeitas de cometer crimes como roubos, tráfico de drogas e homicídios nas regiões do Agreste e do Brejo paraibano. Ao todo 16 mandados de prisão foram expedidos pela justiça.