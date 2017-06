Hemocentro lança campanha junina para ampliar doação de sangue

O Hemocentro da Paraíba, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), dará início nesta quinta-feira (1º) à campanha junina de incentivo à doação de sangue. O lançamento acontecerá às10 h e contará com a participação da banda Os Gonzagas. Eles serão os padrinhos da ação e vão reforçar o convite para a doação de sangue no período das festas juninas.

Com o lema “Eu só quero um doador que acabe o meu sofrer… Doe sangue!”, a campanha junina do Hemocentro pretende mobilizar a população para doação e aumentar o estoque de sangue da instituição. No mês de junho, historicamente há uma redução do número de doações, enquanto se registra um aumento da demanda, sobretudo por conta dos acidentes com fogos de artifício.

A meta é incentivar as doações antes dos festejos juninos e garantir o atendimento de todos os hospitais públicos e privados. “Queremos aumentar as doações em pelo menos 30%”, afirmou a diretora do Hemocentro da Paraíba, Luciana Gomes.

Na abertura, além da apresentação do grupo Os Gonzagas, haverá uma programação especial voltada par os doadores. No Espaço do Doador, quem doar sangue poderá tirar uma foto com plaquinhas com frases de incentivo a doação e, marcando a página Hemocentro da Paraíba – Oficial nas redes sociais, poderá ter a divulgação da foto.

Haverá ainda oferta de lanche com comidas típicas para os doadores, sorteio de brindes e muito forró. Durante toda a campanha junina, o Hemocentro da Paraíba estará com uma decoração especial. Bandeiras coloridas e balões ornamentam todos os espaços da instituição e até uma fogueirinha faz parte da decoração pensada para “aquecer” o coração dos doadores.

COLETAS EXTERNAS – Também no mês de junho, o Hemocentro da Paraíba programou a realização de nove coletas externas. As ações serão realizadas em João Pessoa, Sapé, Alhandra e Mamanguape. De acordo com o cronograma elaborado pelo Núcleo de Ações Estratégicas, a primeira coleta ocorre nesta quinta-feira (1º) na Escola Técnica de Enfermagem, em Sapé, das 8 às 16h.

No dia 5 (segunda-feira), a unidade móvel estará na Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba, campus 1, em João Pessoa. No dia 6 (terça-feira), na Paróquia São José, no bairro do José Américo, também na capital. No dia 10 (sábado), a coleta será no Espaço Cultural.

Na terça-feira (13), a unidade móvel estará no município de Alhandra e a ação acontecerá na escola Estadual Renato Ribeiro Coutinho. Já no dia 14 (quarta-feira), a coleta externa será no Hospital Regional de Mamanguape.

No dia 17 de junho (sábado), os candidatos à doação poderão comparecer ao Parque Solon de Lucena, onde a unidade móvel estará presente em mais uma campanha de doação de sangue.

A programação de coletas externas será finalizada nos dias 20 e 21 (terça e quarta-feira), com as coletas na Guarda Municipal de João Pessoa, na avenida Almirante Barroso, 668, Centro.

Secom-PB