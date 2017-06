Policiais do 4º BPM prendem casal com droga escondida no colchão em Pilões

Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (30), depois que os policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) encontraram uma quantidade de uma substância semelhante à maconha escondida dentro do colchão da cama deles, em uma residência localizada no Conjunto Bela Vista, na cidade de Pilões.

A guarnição do Destacamento chegou até o casal depois de abordar um homem em atitude suspeita, nas imediações do pátio da feira livre, e encontrar com ele três “dólares” de uma substância semelhante à maconha. Ele disse que teria comprado a droga em uma boca de fumo localizado no Conjunto Bela Vista e informou o endereço.