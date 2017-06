Campus de Bananeiras desperta ideias inovadoras no brejo paraibano

Com o objetivo de estimular o surgimento de ideias inovadoras, selecioná-las e formatá-las para inscrevê-las na segunda rodada do edital InovAtiva Brasil 2017, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus III, Bananeiras, sediou no dia 14 deste mês, o “I Startando Ideias do Brejo”.

Na ocasião alunos, empreendedores e interessados receberam orientação dos melhores mentores da Paraíba nas áreas de Inovação, Validação, Business, Finanças, Mercado, Jurídico e Planejamento. Foi a primeira de três etapas que, além de despertar o olhar das pessoas para a inovação, possibilitou que os jovens pudessem transformar sua ideia em um negócio inovador.

Durante a programação os participantes tiveram palestras, momentos de interação e apresentação dos projetos criados para uma banca de jurados, que escolheram e premiaram a melhor ideia, no final do evento. Das muitas ideias apresentadas, ao fim do dia, 5 delas se destacaram como o “Tempero Orgânico Pirpiri”, os aplicativos “Eu compro”, “Recém-formados” e “EquiSaúde” e as cápsulas de corante natural “TechJambo”. Após a apresentação do pitch de cada grupo o júri decidiu premiar em 3º lugar o aplicativo “Recém-formados”, em 2º o “Eu compro” e em 1º lugar o “EquiSaúde”, um aplicativo desenvolvido para sinalizar o agendamento de consultas e vacinas necessárias para os cavalos que concorrem em vaquejadas.

A proposta do aplicativo “EquiSaúde”, que mereceu o primeiro lugar, foi defendida pelo veterinário, José Matias Porto Filho: “Gostaria de parabenizar o Brejo Criativo pelo dia de hoje, um dia que pudemos vivenciar novas ideias, mentores com excelente capacidade para lapidá-las, pessoas de alto calibre presentes no evento, isso é fantástico! Pudemos não só aprender mais trocar ideias interessantes que podemos levar para o resto da vida e que pode mudar a realidade de uma pessoa ou de um grupo de participantes que nem vislumbrava o que podia acontecer! Hoje nós podemos dizer aquela frase de Barack Obama “YES, WE CAN!” Sim, nós podemos! Com ideias nós podemos mudar o mundo”, afirmou entusiasmado.

Em sua avaliação, após a apresentação das ideias selecionadas, o presidente do Brejo Criativo, Pablo Ramon de Araújo Monteiro Fabrício, disse que: “Esta iniciativa representou uma grande oportunidade para mostrar, de forma simples, divertida e didática, que é possível inovar com a aplicação da tecnologia disponível”.

“O Brejo Criativo inova e acima de tudo faz o desenvolvimento regional de uma forma lúcida, consciente e, sobretudo dentro da academia. Isso é fundamental para fechar esse processo de startup!”. Declarou o Secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande, Carlos Marques Dunga Júnior, que integrou a banca de jurados: “Acredito que vivemos um momento ímpar no desenvolvimento desse país, porque na crise que vivenciamos, economicamente, surgem alternativas vindas diretamente do seio de povo para fazer a transformação e trazer o desenvolvimento regional para nosso Estado”.

Sobre a iniciativa de realizar o “I Startando Ideias do Brejo na UFPB”, o professor Ítalo Guimarães disse que: “Enquanto professor da universidade enxergo alguns benefícios que esse evento tem proporcionado aos alunos. O primeiro deles é a experiência prática, aqui eles aprenderam a desenvolver seus modelos de negócios, as suas ideias, assim todo conhecimento teórico adquirido foi colocado em prática. Um segundo benefício foi a rede de contatos, de relacionamento, a oportunidade de conhecer e conectar-se com diversos atores dessa cadeia, importantes empreendedores, mentores, profissionais da área, do mercado, podendo aprimorar seu desenvolvimento profissional”.

Nesse sentido, a palestrante convidada Ana Paula Barros Lima – Consultora do Sebrae Paraíba, afirmou que: “Essa ideia realmente só veio a somar e a calhar com o momento que o Brasil está vivendo. Precisamos despertar mais esses jovens e trazê-los para dentro da academia. Eu vejo essa iniciativa com um olhar bem diferenciado por tentar casar a academia e a prática. Participantes irão vivenciar experiências de como transformar uma ideia em negócio. Infelizmente, a vida acadêmica nos prepara para sermos competitivos no mercado, mas como empregados. E não como empresários, com essa visão de empreendedor voltado para o mercado de trabalho”.

I STARTANDO IDEIAS DO BREJO – resultou de uma parceria conjunta entre o Brejo Criativo, Sebrae, InovAtiva Brasil, Universidade Federal da Paraíba, Prefeituras Municipal de Bananeiras e Solânea, Way TI, Gráfica Fabrício, Estima Serigrafia, Espetinhos do Jeca, Selva Produções Visuais, Informa Brejo e Executive Consultoria. Trata-se da primeira ação dos agentes de inovação do Brejo Criativo com o objetivo de implantar a cultura digital, na região, fortalecendo as relações entre as instituições, iniciativa privada e pública. Além do apoio dos Mentores do Brasil, UP Branding, Escritório Costa Nascimento Advogados, MH Consultoria e Projetos, Lozen Consultoria e o Programa Mulher Total.

Na oportunidade atuaram como mentores: a facilitadora e comunicóloga Denise Lemos; o administrador de empresas Roberto Carlos; o presidente do Brejo Criativo, Pablo Ramon; Thiago Fabrício, do Informa Brejo; a advogada Myrtes Nascimento; Pablo Ramon, do NI Studio; o desenvolvedor de produtos André Fabiano da Silva; o analista de sistemas, Vinícius de Moraes Nascimento; e o desenvolvedor de jogos digitais e simuladores de realidade virtual, Jordão Moreira.

Brejo Criativo – Fundada em setembro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Solânea e a Secretaria de Educação do município, a Associação Promotora de Empreendedorismo, Tecnologias e Economia Criativa do Brejo Paraibano – Brejo Criativo – visa incentivar e capacitar empreendedores locais e regionais, para transformarem suas ideias em negócios inovadores e com isso, gerar renda e sustentabilidade local.