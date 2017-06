4º BPM garante tranquilidade no encerramento dos festejos juninos de Alagoinha

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do major Gilberto, garantiram a tranquilidade dos festejos juninos da cidade de Alagoinha, que foram encerrados já na madrugada deste domingo (25), na Praça Alfredo Moura, a Praça do Forró. No último dia de realização da festa, que começou no dia 18, foi registrada apenas a prisão de um homem de 20 anos de idade por desacato.

Houve uma briga durante a festa e, no momento em que policiais da Rotam se aproximaram, alguns dos envolvidos se evadiram, mas um permaneceu no local e desacatou o comandante da guarnição, o Sargento Laelson, com palavras de baixo calão. O homem acabou sendo detido por desacato e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante.

Assessoria