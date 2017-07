Policiais prendem homem com revólver dentro da feira em Guarabira

Policiais da Rotam e Força Tática do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do CPU (Comandante de Policiamento da Unidade), Ten. Jerônimo, realizaram neste sábado (29), a Operação Feira Segura, na cidade de Guarabira, e prenderam um homem com um revólver calibre 38 com seis munições e um canivete.

O homem, ao visualizar os policiais realizando abordagens na feira, passou a andar rapidamente na direção contrária a dos militares, mas foi perseguido e, na abordagem, a arma foi encontrada com ele.

O acusado, que tem 47 anos de idade e reside em Sertãozinho, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma.

A Operação Feira Segura é realizada todos os sábados, desde as primeiras horas da manhã, na tradicional feira de Guarabira, que atrai pessoas de toda a região do Brejo.

Assessoria