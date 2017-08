Feira itinerante de artesanato chega à cidade de Serraria pelo projeto Caminhos do Frio

Ao lado de uma vasta programação cultural com quadrilhas juninas, trilhas ecológicas, oficinas e vários shows, moradores e turistas de Serraria, no Brejo, têm ainda a oportunidade de aproveitar o melhor do artesanato paraibano. Desde essa segunda-feira (31), acontece em Serraria a Feira Itinerante do Artesanato da Paraíba, que integra o projeto Rota Cultural Caminhos do Frio.

Em barracas montadas pelo Programa do Artesanato da Paraíba (PAP), e em pontos estratégicos da cidade, podem ser adquiridas peças confeccionadas com madeira, fios, algodão colorido, metal e habilidade manuais, entre outras tipologias. Segundo a coordenação do PAP, são cerca de 40 artesãos envolvidos por feira, que acontece em todas as cidades contempladas pelo Rota Cultural Caminhos do Frio.

A gestora do Programa do Artesanato da Paraíba, Lu Maia, destaca que é mais uma ação do Governo do Estado em dar visibilidade ao trabalho dos artesãos. “O projeto Rota Cultural Caminhos do Frio é uma excelente vitrine para que os nossos artesãos mostrem o seu trabalho, o que incrementa a economia e também a programação cultural desse projeto, uma marca do Brejo paraibano”, afirmou.

A Feira Itinerante do Programa do Artesanato da Paraíba já passou pelas cidades de Areia, Pilões, Remígio e Solânea. O evento acontece na cidade de Serraria até o próximo domingo (6), quando segue para Bananeiras, de 7 a 13 de agosto. “A parceria entre o Caminhos do Frio e o Programa do Artesanato da Paraíba é muito válida, já que vem somar a todas as nossas atividades culturais dentro do projeto”, pontuou Sérgerson Silvestre, presidente do Fórum de Turismo do Brejo.

Programação – As Feiras Itinerantes do Programa do Artesanato da Paraíba após Solânea ocorrerão, ainda, nas seguintes cidades:

– Bananeiras, de 7 a 13 de agosto;

– Matinhas, de 14 a 20 de agosto;

– Alagoa Nova, de 21 a 27 de agosto;

– Alagoa Grande, de 28 de agosto a 3 de setembro.

