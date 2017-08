Prefeitos mineiros visitam Bananeiras em missão técnica promovida pelo Sebrae

A cidade de Bananeiras recebe nesta segunda-feira (21), comitiva composta por 14 gestores municipais de Minas Gerais, que participam de missão técnica a municípios Paraibanos com o objetivo de adquirir conhecimento sobre as experiências de sucesso na cidade.

Os gestores serão acompanhados pela equipe técnica do Sebrae-MG que irão em busca de casos de sucesso na gestão em Bananeiras. A Casa do Empreendedor, a política de incentivo imobiliário, o roteiro turístico, o calendário de eventos e a piscicultura, serão alguns dos temas abordados durante o encontro.

A gestão municipal também desponta em outros setores que qualificam Bananeiras com premiações importantes recebidas por seu atual gestor, Douglas Lucena, como: o prêmio de Prefeito Empreendedor (Sebrae); o Selo Unicef, o prêmio Prefeito Amigo da Criança (Abrinq); e recentemente, a cidade foi a única do Nordeste a ser selecionada em concurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, sobre alimentação escolar.

Esses ganhos têm transformado a realidade no Município, fortalecendo sua economia, melhorando os indicadores sociais, além de garantir a geração de emprego e renda para a população.

