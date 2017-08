Comandante do 4º BPM recebe Diploma de Amigo do 15º Batalhão do Exército

O comandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), major Gilberto, recebeu em solenidade realizada na noite da última quinta-feira (17), o Diploma de Amigo do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz), “Regimento Vidal de Negreiros”, localizado no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.

O diploma foi entregue ao major Gilberto, além de outras autoridades civis e militares, pelo comandante do 15º BIMtz, coronel Valença.

O Diploma de Amigo do 15º Batalhão foi concedido ao comandante do 4º BPM graças ao apoio dado durante o Treinamento de Garantia da Lei e da Ordem realizado na cidade de Guarabira no final do mês de junho. Além de dividir a honraria do diploma com toda a tropa, o major Gilberto agradeceu pelo reconhecimento do conceituado, honrado e histórico Batalhão, a quem ele também felicitou pela data comemorativa.

A entrega do diploma ao major Gilberto aconteceu durante a comemoração do 98º aniversário do Batalhão do Exército e na programação aconteceram outras atividades, como a reinauguração do Museu Vidal de Negreiros, desfile da tropa, juramento dos recrutas da turma de 2017 e dos alunos do NPOR (Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva) perante à bandeira, além da demonstração de uma Operação de Controle de Distúrbio.

Assessoria/4º BPM