Consciência Cristã chama atenção de agentes de viagem durante 7º Festival de Turismo de João Pessoa

A Consciência Cristã foi destaque em mais um evento de turismo, desta vez do sétimo Festival de Turismo de João Pessoa, que aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro, no Centro de Convenções da capital paraibana. Profissionais de turismo de outros estados planejam a realização de caravanas para a vigésima edição do evento, prevista para acontecer entre os dias 8 e 13 do próximo ano, em Campina Grande.

O festival reúne organizadores de grandes eventos, operadores e agentes de viagem que têm a oportunidade de apresentar destinos, produtos e serviços turísticos um único lugar.

Participam do evento, representantes de vários Estados brasileiros e também de alguns países da América Latina.

Para o presidente da Visão Nacional Para a Consciência Cristã (VINACC), entidade realizadora do encontro, pastor Euder Faber, a participação ampliou a visibilidade do evento para profissionais da área. “Participar do Festival de Turismo de João Pessoa foi uma grande oportunidade de mostrar um evento diferenciado como é a Consciência Cristã, que acontece em Campina Grande, na contramão de tudo que está sendo realizado no mesmo período em outros locais”, disse. disse.

De acordo com o jornalista e consultor Romero Rodrigues, em sua primeira vez no evento, a Consciência Cristã despertou o interesse de vários agentes de viagem, principal de Alagoas, Recife e Natal. “Durante a estreia do evento no festival, a aceitação foi muito grande e os agentes de viagem de vários estados querem fazer caravanas e ocupar a hotelaria para a Consciência Cristã”.

Foto de divulgação com Miguel Ângelo, Álvaro Barros, pastor Euder Faber e Romero Rodrigues.

Assessoria/VINACC