Madalena Abrantes recebe título de cidadania da Câmara de Alagoa Grande

A defensora pública geral da Paraíba Madalena Abrantes recebeu, durante sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Alagoa Grande quinta-feira à noite, título de cidadania proposto pelo vereador Luis Lucindo da Silva e aprovado à unanimidade pelos demais parlamentares.

Ela agradeceu a homenagem, lembrando a sua relação profissional com o município, onde, antes de ingressar na Defensoria Pública, trabalhou como advogada, prestando assessoria jurídica à Prefeitura. “Há muito tempo já me sentia uma cidadã alagoa-grandense pelos laços familiares firmados através do meu esposo Rodrigo Sávio e de um cunhado, filhos naturais dessa terra tão acolhedora”, afirmou, emocionada.

Madalena destacou ainda o celeiro de grandes vultos que Alagoa Grande é, citando o ex-governador Oswaldo Trigueiro de Albuquerque, o ex-deputado Apolônio Zenaide, a sindicalista Margarida Maria Alves e o cantor, compositor e instrumentalista Jackson do Pandeiro.

Outro filho ilustre da terra, o deputado estadual João Bosco Carneiro, que com ela integra o Conselho Penitenciário também foi lembrado e destacado por Madalena como um lutador incansável na Assembleia Legislativa da Paraíba em prol das causas da Defensoria Pública.

Ela finalizou o pronunciamento, ratificando o seu compromisso de luta com o município de Alagoa Grande, que assim descreveu : “É uma terra abençoada com a cruz no alto da serra imitando o gesto do Nosso Senhor Jesus, de braços abertos, abençoando toda a região e a igreja no plano da cidade, abençoando esse povo maravilhoso, com o manto de Nossa Senhora da Boa Viagem.