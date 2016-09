Deputado diz que saída de Dilma deixa pobres órfãos no Brasil

“Milhões de brasileiros amanheceram o dia hoje, (01 de setembro), órfãos de um governo que olhava para os pobres, com a saída definitiva de Dilma Rousseff da Presidência da República. Foi mais um dos muitos golpes que o povo brasileiro vem sofrendo ao longo de sua história”.

A declaração é do deputado estadual Frei Anastácio (PT). Segundo ele, “os ‘caras de pau’ se sentiram tão culpados pela falta de crime cometido por Dilma, que não conseguiram cassar os direitos políticos dela. Esse impeachment é mais uma vergonha política que entra para a história do país, assim como foi o golpe do descobrimento do Brasil, que tomou a terra dos índios,o golpe da independência, em 1822, que entregou nossas riquezas aos ingleses,o golpe da libertação dos escravos que ficaram sem ter onde morar, sem aposentadoria e sem trabalho e,entre muitos outros, o golpe militar de 1964, o golpe nas eleições diretas em 1984 e esse em Dilma para tentar acabar com a liderança de Lula e destruir o PT. Tudo isso, porque a burguesia se sente ameaçada pela política igualitária do PT”, disse o deputado.

De acordo com Frei Anastácio, “quem pensar que esse golpe irá acabar com o PT e que irá tirar o ímpeto da militância, está enganado. Nossa militância e os movimentos sociais criaram mais vigor para lutar por um Brasil que olha para os mais pobres e por um futuro melhor. Não iremos nos curvar a esse governo golpista. Estaremos vigilantes e lutando contra os outros golpes que esse governo implantará contra o povo brasileiro, sobretudo, a classe trabalhadora”, afirmou.

Ascom