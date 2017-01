Senac abre 2860 vagas em cursos na Paraíba

A manhã desta quarta-feira, 4, começou movimentada nas unidades do Senac Paraíba por todo estado. Foram abertas 2860 vagas para cursos profissionalizantes e técnicos distribuídos nas unidades de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. Na capital, a população tem acesso às formações no Centro de Educação Profissional (CEP), Centro de Desenvolvimento Gerencial (CENDEGE) e Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria (ESGH). Pelo interior, as oportunidades estão disponíveis nos centros de educação de cada cidade.

Para João Pessoa os interessados encontram cursos nas áreas de Beleza, Informática, Artes, Saúde, Design, Moda, Comércio, Comunicação, Educacional, Gestão, Turismo, Comunicação, Segurança, Meio Ambiente, Idiomas e Hospitalidade. Além dos Cursos Técnicos em Informática, Design de Interiores, Administração, Logística, Transições Imobiliárias e Guia de Turismo. Todos distribuídos entre as unidades do CEP-JP, CENDEGE E ESGH, num total de 2055 vagas. As inscrições para as capacitações de Beleza tiveram início nesta quarta, 4, para as demais áreas as matrículas acontecerão a partir de segunda-feira, 9.

Em Campina Grande as capacitações são em: Informática, Moda, Produção de Alimentos, Beleza, Comércio, Artes, Educacional, Hospitalidade e Saúde. Ainda contando com as formações técnicas em Informática e Guia de Turismo, resultando em 555 vagas. E na cidade de Cajazeiras, a oferta é para Informática, Beleza e Turismo, com 250 vagas.

Os interessados podem procurar as unidades do Senac no estado. Os comerciários com a carteira do Sesc ou Sinecom atualizadas têm 20% de desconto na matrícula. Mais informações podem ser obtidas pelos números: (83) 3214-2330 no CEP em João Pessoa; (83) 3214-2340 no Cendege; (83) 3031-3547 na ESGH; (83) 3341-5711 em Campina Grande e (83) 3531-3552 em Cajazeiras.

