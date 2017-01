Diretoria do Shopping Cidade Luz entrega motos sorteadas na promoção “Natal Iluminado”

A direção do Shopping Cidade Luz de Guarabira/PB, representada pela sua diretora executiva, Izadora Coutinho, e pelo seu gerente comercial, Ticiano Freire, entregou na manhã desta terça-feira (10), as motos que foram sorteadas no último domingo (08), na promoção “Natal Iluminado”, realizada pelo Shopping, juntamente com os logistas, durante os meses de novembro e dezembro de 2016.

Os contemplados, Maria das Graças S. Bezerra e Flávio Marcell dos Santos Lucena, ambos de Guarabira, receberam seus prêmios e parabenizaram o shopping pela realização da promoção, ao mesmo tempo em que agradeceram.

De acordo com Izadora Coutinho, o Shopping Cidade Luz pretende realizar uma nova promoção com uma premiação ainda maior.

Veja as fotos da entrega:

Fonte: Portal Mídia