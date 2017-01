Contas de 28 prefeituras da Paraíba, de 2013 a 2015, aguardam julgamento

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) ainda não analisou as contas das prefeituras de 28 cidades paraibanas. As contas são referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015, como a prestação de contas de 2016 pode ser feita até março deste ano, os 28 gestores encerraram este mandato sem o julgamento dos gastos da gestão.

Outros sete municípios, entre eles a capital João Pessoa, ainda aguardam o julgamento das contas de 2012 pelo órgão. Os dados são atualizados e estão disponíveis no Tramita, o Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Processos e Documentos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Com relação a prestação de contas de 2013, 2014 e 2015 aguardam julgamento do TCE as prefeituras de Algodão de Jandaíra, Alhandra, Bayeux, Boa Ventura, Bom Jesus, Caaporã, Cachoeira dos Índios, Campina Grande, Conde, Cruz do Espírito Santo, Esperança, Mataraca, Monte Horebe, Nova Palmeira, Patos, Pedras de Fogo, Pitimbu, Princesa Isabel, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, São Miguel de Taipú, São Vicente do Seridó, Sapé, Serra Branca, Tenório, Uirauna e Umbuzeiro.

Já as prefeituras de João Pessoa, Patos, Alagoa Grande, Aroeiras, Conde, Umbuzeiro e Livramento ainda aguardam apreciação e julgamento de contas de 2012.

Do G1 PB