Editais de concursos e seleções oferecem 110 vagas na PB; confira

Editais de concursos públicos e processos seletivos abertos oferecem 110 vagas de emprego na Paraíba. Os editais foram publicados pelas prefeituras de Gurjão, no Cariri paraibano, São Vicente do Seridó, na região da Borborema, e Uiraúna, no Sertão, e também pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Confira mais informações sobre os concursos na Paraíba:

Gurjão

A prefeitura do município de Gurjão, no Cariri da Paraíba, abriu edital de concurso para preencher 53 vagas com salários que podem chegar a até R$ 11,7 mil. De acordo com o edital, as inscrições começam somente no dia 30 de janeiro e seguem até o dia 5 de março.

As taxas de inscrição variam de R$ 70 a R$ 120, de acordo com os cargos escolhidos pelo candidato e as inscrições vão poder ser feitas no site da organizadora do certame. A prova do concurso será aplicada no dia 9 de março, com resultado final previsto para o dia 13 de junho. Segundo o edital, o concurso é de contratação imediata, além da formação de cadastro reserva com cargos para todos os níveis fundamental, médio e superior.

São Vicente do Seridó

Foram reabertas na quarta-feira (18) as inscrições do concurso para a prefeitura municipal de São Vicente do Seridó. Com a reabertura do edital, publicado na segunda-feira (16), as inscrições seguem até o dia 5 de fevereiro. No total são oferecidas 40 vagas para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 880 e R$ 3.246,44. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio da internet, no site da organizadora.

Uiraúna

A Prefeitura de Uiraúna, no Sertão da Paraíba, abriu no dia 10 de janeiro um edital para seleção simplificada para preenchimento imediato do cargo de agente de trânsito. As incrições vão até o dia 10 de fevereiro e custam R$ 45. O salário previsto para função conforme o edital é de R$ 880. As inscrições podem ser feitas na sede da prefeitura ou pela internet.

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lançou um edital de concurso para professor de ensino superior com vagas para áreas variadas, precisando o candidato ter especialização, mestrado ou doutorado, dependendo do área de interesse. O edital foi publicado no dia 31 de agosto, no Diário Oficial da União (DOU). Das 47 vagas iniciais previstas no edital, seis estão com inscrições abertas. A remuneração pode variar de R$ 2.983,59 a R$ 8.639,50, dependendo da denominação, titulação e regime de trabalho do professor.

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

A instituição está com inscrições abertas para duas vagas de professor substituto para o Centro de Educação e Saúde (CES) do campus de Cuité, no Agreste paraibano. As duas vagas são para ministrar aulas nas disciplinas de Unidade de Saúde da área de Assistência Farmacêutica, Atenção Farmacêutica, Gestão Farmacêutica, Epidemiologia e Saúde Pública e Estágio Supervisionado em Assistência Farmacêutica, Enfermagem na Atenção à Saúde Coletiva e Enfermagem Obstétrica. As inscrições seguem abertas até o dia 27 de janeiro e custam R$ 75.

Do G1 PB