Presidente do México cancela visita a Trump em meio a polêmica sobre muro

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou hoje (26) que cancelou sua viagem a Washington para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem (25), Trump assinou ordem executiva determinando a construção de um muro na fronteira entre os EUA e o México. “Esta manhã informamos à Casa Branca que eu não vou assistir à reunião marcada para a próxima terça-feira [31 de janeiro] com o presidente dos Estados Unidos”, escreveu Peña Nieto no Twitter.

O presidente mexicano, no entanto, manifestou interesse na cooperação com os Estados Unidos “O México reitera sua vontade de trabalhar com os Estados Unidos para alcançar acordos em favor de ambas nações”.

A decisão ocorre pouco mais de um dia depois que Peña Nieto criticou, em uma entrevista, a ordem executiva de Donald Trump autorizando a construção do muro. O mexicano lamentou a decisão de Trump de construir o muro da fronteira e insistiu mais uma vez que o México não pagará por isso. “Eu disse uma e outra vez, o México não vai pagar por nenhum muro”, disse.

Antes do anúncio de Peña Nieto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou cancelar a reunião, em duas mensagens no Twitter. Na primeira, ele escreveu: “Se o México não está disposto a pagar pelo muro tão necessário, então seria melhor cancelar a próxima reunião”. Na segunda mensagem, Trump criticou o Tratado de Livre Comércio do Atlântico Norte (Nafta, na sigla em ingês), do qual o México e o Canadá fazem parte, como um “acordo comercial unilateral”, ou seja, para ele, os Estados Unidos não têm benefícios com esse acordo.

Da Agência Brasil