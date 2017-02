Cadeiras não viram e jovem paraibano ganha incentivo no ‘The Voice Kids’

Natural da cidade de Alagoa Grande, no Brejo paraibano, o cantor Everson Silva soltou a voz neste domingo (12), no The Voice Kids, da Rede Globo, interpretando a música ‘Coisas de Quem Ama’, de Jorge e Mateus.

No entanto, Everson, que mora do Distrito de Canafístula, não conseguiu fazer com que nenhuma cadeira dos três jurados virassem para ele.

No entanto, Everson foi incentivado pelos sertanejo Victor e Leo e Carlinhos Brown e Ivete Sangalo que fez questão de dá um abraço e um beijo jovem.

“Você é um artista. Você é um cantor”, disse Leo. “Além da sua voz ser muito bonita, você cantou com emoção e empolgação”, acrescentou Victor.

“A maior determinação que deve vir na vida da gente é a nossa. Boa sorte”, disse Ivete.

Do MaisPB