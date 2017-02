Preso em Alagoa Grande mototaxista clandestino de Guarabira

Policias civis de Alagoa Grande Grande, região da 8ª DSPC de Guarabira-PB, juntamente com policiais do GTE e PMs do 4º BPM, conseguiram prender nesta sexta-feira (17), um suspeito de ter cometido um roubo de um aparelho celular no Centro da cidade de Alagoa Grande, no Brejo paraibano.

O homem foi preso depois que os policiais identificaram a moto utilizada por ele para cometer o roubo. Segundo as investigações, além da moto, ele usava um colete de Mototaxi para se aproximar das vítimas.

Com bases nessas informações, os policiais conseguiram identificar e prender o suspeito na sua residência na cidade de Guarabira. Ainda de acordo coma polícia, no momento da prisão ele confessou o crime.

O aparelho celular roubado foi recuperado e entregue à proprietária.

O suspeito, que já era conhecido da polícia por ter sido preso por crimes na região, também atuava como mototáxi de forma clandestina.

Com informações do PortalMidia e 8ª DSPC