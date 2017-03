Logan estreia no CineMaxxi Cidade Luz. Confira os filmes em cartaz de 02/03 à 08/03

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 02/03 à 08/03 de 2017. A novidade da semana é o filme Logan. Os filmes: A Grande Muralha, Leg Batman e Cinquenta Tons Mais Escuros continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Logan



Sinopse: Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como chofer de limousine, para cuidar do nonagenário Charles Xavier (Patrick Stewart). Debilitado fisicamente, esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men. Ao mesmo tempo em que ele se recusa a voltar à ativa, Logan é confrontado por um mercenário, Donald Pierce (Boyd Holbrook), interessado na menina Laura Kinney / X-23, sob a guarda de Gabriela.

Classificação: 16 anos (Não Recomendado para menores de 16 anos)



Gênero: Ação, Ficção Científica, Aventura – Duração: 2 hora e 17 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

15:30 – 2D Dublado

18:15 – 2D Dublado

21:00 – 2D Dublado

A Grande Muralha



Sinopse: No século XV, William (Matt Damon) e Tovar (Pedro Pascal) são dois mercenários em busca de “pó negro” (pólvora). Depois de escaparem do ataque de uma criatura misteriosa, eles se encontram, acidentalmente, aos pés da Grande Muralha. Lá, eles acabam aprisionados pelos guerreiros chineses, que estão na iminência de sofrerem um ataque. Reza a lenda que, a cada 60 anos, uma horda de monstros tenta transpassar a barreira, para se alimentar dos humanos que vivem do outro lado.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Aventura, Histórico, Fantasia – Duração: 1 hora e 44 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

16:50 – 3D Dublado

21:30 – 3D Dublado

Lego Batman



Sinopse: Extremamente egocêntrico, Batman leva uma vida solitária como o herói de Gotham City. Apesar disto, ele curte bastante o posto de celebridade e o fato de sempre ser chamado pela polícia quando surge algum problema – que ele, inevitavelmente, resolve. Quando o comissário Gordon se aposenta, quem assume em seu lugar é sua filha Barbara Gordon, que deseja implementar alguns métodos de eficiência de forma que a polícia não seja tão dependente do Batman. O herói, é claro, não gosta da ideia, por mais que sinta uma forte atração por Barbara. Paralelamente, o Coringa elabora um plano contra o Homem-Morcego motivado pelo fato de que ele não o reconhece como seu maior arquinimigo.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 45 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

14:45 – 3D Dublado

Cinquenta Tons Mais Escuros



Sinopse: Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. Ele, no entanto, não desiste tão fácil e fica sempre ao seu encalço, insistindo que aceita as regras dela. Tal cortejo acaba funcionando e ela reinicia o relacionamento com o jovem milionário, sendo que, aos poucos, passa a compreender melhor os jogos sexuais que ele tanto aprecia.

Classificação: 16 anos (Não Recomendado para menores de 16 anos)



Gênero: Romance, Drama, Erótico – Duração: 1 hora e 58 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

19:05 – 2D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 22,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

