Evento de gastronomia ressalta qualidade da ostra paraibana

Pesquisa realizada no estuário do rio Mamanguape aponta potencial para cultivo de ostras na Paraíba

Reconhecido como um dos maiores eventos de gastronomia do país, o Festival Brasil Sabor terá início na próxima sexta-feira (12), em João Pessoa. Uma das novidades do evento este ano é o “Festival de Ostras”, que acontece no sábado (13), a partir das 19h30, no Espaço Cultural José Lins do Rego. Chefs de restaurantes da capital paraibana irão oferecer para a degustação dos visitantes receitas diferenciadas com a ostra produzida no município paraibano de Marcação.

“As ostras in natura, produzidas no estuário do rio Mamanguape tem uma qualidade ímpar, que será aliada à habilidade dos chefs de cozinha, durante o Festival. Com isso, iremos mostrar que o nosso Estado tem potencial para produzir o molusco e que esta iguaria da culinária tem espaço também nos restaurantes paraibanos”, destacou o analista técnico do Sebrae Paraíba e gestor do projeto Aquinordeste, Jucieux Palmeira.

A criação de ostras no Brasil tem se consolidado como uma atividade bastante viável. Cerca de 95% da produção nacional tem origem no estado de Santa Catarina, mas através do projeto Aquinordeste, o Sebrae vem fomentando a produção de ostras, tilápia e tambaqui nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas.

Na Paraíba, foram realizadas pesquisas com sementes (forma jovem das ostras) cultivadas no Rio Grande do Norte e Sergipe, implantadas no estuário do rio Mamanguape. “Finalizamos este estudo neste mês de abril e concluímos que há viabilidade para o desenvolvimento da ostreicultura neste local, considerando os aspectos ambientais, técnicos e econômicos”, disse Jucieux. Ele acrescentou que a pesquisa foi realizada pelo Sebrae, através do projeto AquiParaíba.

Além de ser uma atividade de baixo custo, a ostreicultura também traz benefícios ao meio ambiente, já que a espécie é um filtro natural. Cada ostra tem a capacidade de filtrar até cinco litros de água por hora. “A espécie apresenta um baixo teor de gordura, contém ômega 3 e é uma excelente fonte de proteína”, completou o analista do Sebrae Paraíba.

Festival Brasil Sabor

O Festival de Ostras é um dos eventos paralelos que acontecem durante o Festival Brasil Sabor. Este ano, o evento começa com uma Feira Gastronômica, no Espaço Cultural, na próxima sexta (12) e sábado (13) e prossegue com o circuito gastronômico que inicia no dia 15 de maio e acontece em diversos restaurantes da cidade até o dia 4 de junho.

Durante a Feira Gastronômica, os visitantes poderão degustar e conhecer receitas dos restaurantes participantes do Festival. Nestes dois dias, no Espaço Cultural, o evento terá também exposições de produtos orgânicos, produtos da economia solidária, apresentações de cortes especiais de carnes de caprino, apresentações musicais, stand com degustação, bar, artesanato, ações de “Aproveitamento integral dos alimentos”, além do Festival de Ostras.

Assessoria Sebrae-PB