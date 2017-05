33 mil agricultores paraibanos de 63 municípios já podem sacar recursos do Garantia Safra

O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta quarta-feira (17) a relação dos 63 municípios paraibanos que receberão o Garantia-Safra 2015/2016 e com isso 33 mil agricultores já podem começar a sacar o benefício. A informação foi repassada pelo deputado federal Benjamin Maranhão (SD), que comemorou a oficialização do pagamento, pois os trabalhadores rurais paraibanos quase perdem o benefício em decorrência de atrasos no repasse pelo Governo do Estado.

“Com a publicação, a Caixa Econômica e Banco do Brasil estão autorizados a pagar o benefício. Isso me deixa muito feliz, pois esse recurso vem em boa hora. Tivemos chuva em alguns municípios, outros continuam sofrendo com a seca, mas as dificuldades continuam para todos os agricultores”, destacou.

O benefício no valor de R$ 850 é concedido a produtores cadastrados no programa e que tenham perdido ao menos 50% da produção agrícola devido à seca. O pagamento será feito em maio.

Os agricultores paraibanos correram o risco de perder o benefício em decorrência do Governo do Estado ter atrasado o repasse dos recursos. Com a adesão, mesmo que de forma tardia, mais de 33 mil agricultores de 63 municípios podem receber o garantia-safra. Já com a adesão na safra 2016/2017, mais de 41 mil agricultores podem se cadastrar ao programa.

