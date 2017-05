Câmara de Guarabira concede título de cidadania ao poeta Ismael Freire

O poeta Ismael Freire passou a ser cidadão guarabirense graças a um projeto de decreto de autoria do vereador Leonardo Macena (PPS) e aprovado por unanimidade no plenário da Câmara Municipal de Guarabira. Com 93 anos, o poeta bananeirense reside na cidade desde 1940.

O objetivo do projeto, segundo o vereador, é reconhecer a grandeza do poeta Ismael Freire, assim como sua importância histórica e cultural para Guarabira.

“Seu Ismael e suas obras, são um. Patrimônios de Guarabira, lugar onde ele vive desde a década de 40. Aqui começou a escrever poesia e nunca mais parou. É mais do que justo reconhece-lo como guarabirense”, defendeu o Leonardo.

De infância pobre, Ismael só foi alfabetizado aos 28 anos, época em que despertou interesse pela poesia. Foi violeiro e passou a produzir folhetos de cordéis e vende-los nas feiras da Paraíba e estados vizinhos ao lado do amigo Chico Pedrosa – também referência em poesia popular. Seu primeiro folheto escrito foi em 1952 com o título ‘A Profecia do Velho Mensageiro’.

Em 2016, o poeta teve seu livro ‘Versos Diversos: Sonetos e Poemas’ publicado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Vereador Leonardo Macena (Foto: Assessoria)

Por Joab Freire via Fatoafato