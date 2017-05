Rei Arthur está em cartaz do CineMaxxi. Confira a programação de filmes de 18/05 à 24/05

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 18/05 à 24/05 de 2017. A novidade desta semana é o filme Rei Arthur, os filmes: Alien covenant e Guardiões da Galaxia volume 2 continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Rei Arthur



Sinopse: Arthur (Charlie Hunnam) é um jovem das ruas que controla os becos de Londonium e desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e partir para a luta contra o tirano Vortigern, que destruiu sua família.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Fantasia, Romance, Musical – Duração: 2 hora e 6 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

15h10 – 3D Dublado

17h50 – 3D Dublado

20h30 – 3D Dublado

Alien covenant



Sinopse: 2104. Viajando pela galáxia, a nave colonizadora Covenant tem por objetivo chegar ao planeta Origae-6, bem distante da Terra. Um acidente cósmico antes de chegar ao seu destino faz com que Walter (Michael Fassbender), o andróide a bordo da espaçonave, seja obrigado a despertar os 17 tripulantes da missão. Logo Oram (Billy Crudup) precisa assumir o posto de capitão, devido a um acidente ocorrido no momento em que todos são despertos. Em meio aos necessários consertos, eles descobrem que nas proximidades há um planeta desconhecido, que abrigaria as condições necessárias para abrigar vida humana. Oram e sua equipe decidem ir ao local para investigá-lo, considerando até mesmo a possibilidade de deixar de lado a viagem até Origae-6 e se estabelecer por lá. Só que, ao chegar, eles rapidamente descobrem que o planeta abriga seres mortais.

Classificação: 16 anos (Não Recomendado para menores de 16 anos)



Gênero: Drama – Duração: 2 horas e 2 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

15h20 – 2D Dublado

20h50 – 2D Dublado

Guardiões da Galaxia volume 2



Sinopse: Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill (Chris Pratt).

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Ficção Científica, Comédia – Duração: 2 hora e 16 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

18h00 – 3D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 22,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

