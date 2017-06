Evento discute participação de Campina Grande no projeto Smart Cities

Seminário Cidade Expressa será realizado nesta sexta-feira (2), no Teatro Facisa, das 8h às 12h, em Campina Grande.

A participação de Campina Grande no projeto piloto Smart Cities do Sebrae Nacional, que selecionou seis cidades brasileiras e que tem a proposta de torná-las mais acessíveis, focadas na prestação de serviços e na qualidade de vida de seus habitantes, será apresentada no “Seminário Cidade Expressa – Cidade Inteligente”, na próxima sexta-feira (2) no Teatro Facisa, das 8h às 12h.

As ações do projeto na cidade, que terá duração de 20 meses, é resultado da parceria entre o Sebrae Paraíba, a Prefeitura Municipal, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Facisa). Além de Campina Grande, o Sebrae Nacional selecionou as cidades de Maceió (AL), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Maringá (PR) e Campinas (SP).

De acordo com o analista técnico e gestor do projeto no Sebrae em Campina Grande, Rodrigo Azevedo, a proposta do Smart Cities é tornar as cidades mais interligadas, oferecendo mais qualidade de vida, recorrendo a planejamentos e gestões urbanas que busquem suprir as necessidades sociais e econômicas, beneficiando e atraindo os pequenos negócios.

“O objetivo principal deste projeto é favorecer o surgimento de novos modelos de parceria e novos processos de trabalho cooperado. Processos que viabilizem o atendimento das demandas de entes públicos e privados por meio do fornecimento de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes”, disse.

Além de ajudar na disseminação dos conceitos de Smart Cities, o evento também vai incentivar as micro e pequenas empresas a investir no desenvolvimento e incorporação de inovação e tecnologia para os mais diversos setores.

O Seminário Cidade Expressa terá palestra sobre “Cidades Inteligentes e Internet das Coisas”, com o engenheiro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (Fundação CPqD), Tarcízio Antônio Fernandes. O empresário Marcos Procópio e os professores da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Nazareno Andrade, Reinaldo Gomes e Nadja Oliveira, especialistas em Ciências da Computação, são os convidados a debater com o palestrante.

Em seguida, o engenheiro e vice-presidente do Instituto Smart City Business, Roberto Gregório, abordará o tema “Mobilidade Urbana nas Cidades Inteligentes”. Quem participa do debate com ele é o prefeito de Campina, Romero Rodrigues, que vai apresentar a experiência da cidade. Os outros participantes serão o engenheiro e gerente do Sebrae Campina Grande, João Alberto Miranda Leite, a professora e arquiteta Aida Pontes, o professor da UFCG e engenheiro Lívio Silva e o empresário e vice-presidente da FIEP Renato Castro Lago.

O Seminário é uma realização do Comitê de Mobilidade Urbana de Campina Grande e Região Metropolitana, com apoio do Sebrae, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Jornal da Paraíba, Facisa, Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), prefeitura municipal de Campina Grande, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, UFCG, Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Câmara Municipal de Campina Grande e SITRANS.

Serviço:

Evento: Seminário Cidade Expressa

Data: Sexta-feira (2)

Local: Teatro Facisa – Av. Sen. Argemiro de Figueiredo, 1901 – Itararé, Campina Grande-PB

Hora: 8h às 12h

Assessoria Sebrae-PB