Policiais do 4º BPM apreendem moto roubada e arma de fogo em Mulungu

Uma moto com restrição de roubo e uma arma de fogo, uma espingarda de fabricação artesanal, foram apreendidas na cidade de Mulungu, na noite deste sábado (3) e madrugada do domingo (4) respectivamente, por policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediada em Alagoa Grande.

A espingarda foi apreendida depois que os policiais foram atender a uma ocorrência de lesão corporal recíproca no Sítio Mumbuca de Baixo, zona rural de Mulungu. As guarnições de Rádio Patrulha, comandadas pelo Cb Augusto e pelo Sgt Augusto, se dirigiram para o local e encontraram uma das armas usadas por um dos envolvidos.