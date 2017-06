HOJE: Professores da UEPB realizarão ato para cobrar negociação do Governo do Estado e denunciar crise na universidade

Os professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) voltarão às ruas de Campina Grande nesta quarta-feira (14) num ato público para cobrar do Governo do Estado que negocie a pauta da categoria e busque soluções para a crise que afeta a instituição. O ato ocorrerá pelas ruas centrais da cidade e a concentração será no Calçadão da Cardoso Viera, com início às 15h e término previsto para as 17h.

O ato contará com a participação da professora Eblin Farage, que é presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior -ANDES-SN e estará na Paraíba apoiando a greve dos professores da UEPB. Pela manhã, ela participará de um debate sobre Conjuntura Política, a Luta dos Trabalhadores e o Movimento Docente, na Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande –ADUFCG.

De acordo com organização do ato, a ação é também voltada para toda a comunidade acadêmica da UEPB e a orientação é para que as pessoas que participarão da mobilização estejam vestindo a camiseta com o slogan ‘ResisteUEPB’ ou qualquer roupa na cor preta.

O ato também buscará cobrar do Governo do Estado a realização de negociações com o Comando de Greve da categoria, já que as conversações se limitaram a uma reunião entre os professores e secretários estaduais, há cerca de quinze dias, e que não resultou em nenhuma contraproposta do Governo às reivindicações dos professores.

O percurso da mobilização será o seguinte: saída do calçadão da Cardoso Vieira – R. Venâncio Neiva – R. Sete de setembro – R. Marcial Pinheiro – Av. Floriano Peixoto e R. Venâncio Neiva, finalizando do Calçadão da Cardoso Vieira.

