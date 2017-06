Polícias prendem guarabirense condenado a 22 anos por homicídio

Em mais uma ação integrada entre as polícias Militar e Civil, foi preso no final da tarde desta segunda-feira (19), no bairro Alto da Boa Vista, em Guarabira, um homem que é foragido da Comarca de Patos e tem um mandado de prisão preventiva pela Vara de Execução Penal, acusado de um homicídio qualificado e pelo qual ele foi condenado a 22 anos de reclusão. Participaram da ação policiais militares do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial), com o apoio de outras guarnições.

O homem preso é natural de Guarabira, tem 29 anos de idade e, de acordo com os policiais, é considerado de alta periculosidade. O acusado já passou por presídios de Guarabira, Campina Grande, Catolé do Rocha e Patos, onde estava no regime semiaberto e deixou de se apresentar, passando a ser considerado foragido da Justiça. Ele foi localizado pelos policiais em uma residência e quando percebeu o cerco ainda tentou fugir, mas com o apoio de outras guarnições, foi preso em um galpão, onde tinha se escondido.

A guarnição comandada pelo Cb Erivan o conduziu até a delegacia, onde ele foi apresentado à autoridade policial para as providências legais. A prisão será comunicada à Comarca de Patos, que providenciará os trâmites legais para a transferência dele para um dos presídios da cidade. Ele estava residindo em Guarabira com uma companheira e um filho menor de idade.

Assessoria/4º BPM