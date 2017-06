Santa Rita sediará o IV Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas da Paraíba

O IV Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas da Paraíba acontecerá em Santa Rita e começa nesta quinta-feira, 29 de junho, e vai até 02 de julho, na Praça do Povo, em Tibiri Fábrica. As apresentações começam a partir das 19h com quadrilhas de todo o Nordeste.

Durante os quatro dias se apresentarão 25 quadrilhas da Paraíba e também de outros estados do Nordeste. Além das apresentações das juninas, o evento terá ainda ilhas com trios de forró espalhados por toda a Praça do Povo.

O evento é uma realização da Prefeitura de Santa Rita, Governo do Estado e Ong Pro Dia Nascer Feliz e tem o objetivo de ser ferramenta de política cultural, contribuindo para valorizar as manifestações tradicionais da sociedade e democratizar o acesso da população aos bens e serviços artísticos e culturais.

Assessoria