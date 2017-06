Fórum discute desafios para o setor de turismo em Campina Grande

3º Fórum de Turismo será realizado neste sábado (1º), no Centro de Convenções Raymundo Asfora, no Garden Hotel.

Campina Grande sedia, no próximo sábado (1º), a 3ª edição do Fórum de Turismo, a partir das 14h30, no Centro de Convenções Raymundo Asfora, no Garden Hotel. O evento, que é o único da Paraíba a debater os desafios e soluções para o setor, esperar estimular a discussão de projetos de desenvolvimento e questões ligadas ao turismo na cidade

De acordo com a gestora do projeto de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Eventos do Sebrae em Campina Grande, Rosa Maria Correia, o fórum surgiu a partir de um grupo gestor que participa do projeto e tem possibilitado a integração de todos os participantes do setor, como instituições privadas, poder público e os empresários.

“Nós contamos com a presença de todos os envolvidos no desenvolvimento que vem sendo planejado há dois anos. Continuamos a buscar os avanços”, falou. O Fórum é realizado pelo Sebrae Paraíba, Abrajet/PB, cadeia produtiva de Eventos de Campina Grande, CV&B e prefeitura municipal.

A abertura do Fórum de Turismo vai contar com a presença do prefeito da cidade, Romero Rodrigues, que vai falar sobre as mudanças no evento O Maior São João do Mundo. Haverá ainda a posse da nova diretoria do Paraíba Convention & Visitors Bureau (CV&B), que a atuar no início de 2017, após as eleições realizadas em dezembro de 2016, e tem à frente o presidente Everton Crispiniano e vice-presidente Flávio Miranda.

O representante da Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística (Dipro) da Embratur, Gilson Lira, falará ainda sobre “Marketing Turístico como ferramenta na divulgação do destino”. A presidente nacional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), Míriam Petrone, mostrará “O papel da Abrajet na construção e divulgação do destino turístico”.

Programação

14h30 – Abertura com prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que falará sobre “As novas mudanças no São João de Campina Grande 2017”;

15h20 – palestra “O marketing turístico como ferramenta na divulgação do destino”, com o representante da Embratur, Gilson Lira;

16h30 – palestra “O papel da Abrajet na construção e divulgação do destino turístico”, com as presidentes nacional, Mirian Petrone e estadual, Messina Palmeira;

17h30 – Posse da nova diretoria do Paraíba Convention & Visitors Bureau e palestra com o presidente Everton Crispiniano e vice-presidente Flávio Miranda;

18h – encerramento

