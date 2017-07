Veículo usado em assalto no Rio Grande do Norte é localizado por policiais do 4º BPM em Logradouro, PB

Um veículo com restrição de roubo ou furto foi localizado por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) no início da noite desta quinta-feira (29), abandonado no Sítio Barreiras, zona rural da cidade de Logradouro. Segundo a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, este veículo foi usado em um assalto praticado na última segunda-feira (26), na cidade de Nova Cruz.

A guarnição do Destacamento de Caiçara, comandada pelo Sd Rosinaldo, recebeu a informação de que havia um veículo abandonado na zona rural de Logradouro. Ao chegarem até o local informado, os policiais encontraram o veículo Tiguan de cor preta e placa ATU 0995, do Rio Grande do Norte.

Os militares verificaram que a placa do veículo não coincidia com o chassi e que ela teria sido clonada, além de possuir a restrição de furto ou roubo. Ao manterem contato com os policiais do Rio Grande do Norte, receberam a informação de que o veículo tinha sido usado no assalto em Nova Cruz.

Após a constatação de todas as irregularidades, a guarnição conduziu o veículo para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de recebimento.

Assessoria/4º BPM