Homem é preso acusado de furtar dinheiro de aposentada em Alagoa Grande

Um homem que reside em Campina Grande foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12), na cidade de Alagoa Grande, acusado de furtar, mediante fraude, uma aposentada de 79 anos de idade que reside no Conjunto Vera Cruz. O dinheiro levado da vítima, no valor de R$ 1.658, também foi recuperado pelos policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que fizeram a prisão dele.

Os policiais militares foram informados através do Copom de que uma aposentada havia sido roubada por um homem que estava em um carro de cor branca. A vítima relatou que o acusado foi até a sua residência questionando sobre o recebimento de uma aposentadoria.

Ao confirmar o recebimento da aposentadoria, o homem começou a dizer que ela teria que entregá-lo o dinheiro sob a ameaça de que, caso não o fizesse, poderia perder o benefício. Com medo, a aposentada entregou o dinheiro ao acusado, que fugiu logo em seguida.

Ao tomar conhecimento do caso, os policiais militares, sob o comando do Tenente Danilo, deram início às diligências e localizaram o acusado na saída de Alagoa Grande para Areia. Ele estava em uma Montana de cor branca e, ao ser abordado, foi encontrado com ele o dinheiro levado da vítima.

O acusado, que foi reconhecido pela vítima, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde houve a autuação em flagrante pelo crime de furto mediante fraude.

Assessoria/4ºBPM