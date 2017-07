Acusado de tráfico de drogas é preso em Guarabira quando tentava fugir

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso em flagrante por policiais da Rotam do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesta quinta-feira (13), na cidade de Guarabira, em um ponto de ônibus e de transporte alternativo, provavelmente tentando fugir da cidade. Na quarta-feira (12), ele tinha conseguido fugir quando os policiais chegaram em sua residência, depois que um mototaxista foi preso com droga e o apontou como o responsável pelo fornecimento. A esposa dele e outro homem também foram presos.

Os policiais da Rotam receberam uma informação de que ele estaria tentando fugir da cidade e, ao chegarem ao local indicado, reconheceram o acusado, que foi abordado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa e, de acordo com os policiais, já responde por roubo.

Com os três presos no dia anterior, foram apreendidos 5,450 kg de uma substância semelhante à maconha, sendo que 450 g estavam dentro de um palhaço de pelúcia do personagem infantil Patatá, além de 14 munições calibre 380, duas balanças de precisão e um caderno de anotações com informações sobre a distribuição da droga.

As três prisões foram feitas por policiais do Núcleo de Inteligência e da guarnição do Comando do 4º BPM, além de policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial), coordenados pelo delegado Hugo Lucena.

Assessoria/4º BPM