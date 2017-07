Deleite Gelateria inaugura no Shopping Cidade Luz. Veja fotos!

Mais uma empresa abre no Shopping Cidade Luz em Guarabira. Desta vez vez é a Deleite Gelateria. Foi inaugurada na terça-feira, 18 de julho, a empresa funciona na Praça da Alimentação, ao lado da Divina Tapioca, em frente da Arena, e dispõe de sabores indescritíveis no que se refere a sorvetes feitos na hora, tipo Sorvete Tailandês.

MONTE SEU SORVETE – São diversos sabores que podem ser acrescentados à receita, fazendo do seu pedido algo único ao seu paladar, a exemplo de Morango com Nutella e leite ninho; Kiwi com morango e nutella; Oreo com Nutella e leite ninho; Maracujá com leite condensado e kit kat, entre outros.

