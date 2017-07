Em Belém: Policiais prendem homem acusado de agredir o próprio irmão

Um homem foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesta sexta-feira (21), pouco antes da meia-noite, na cidade de Belém, acusado de lesão corporal praticada contra o próprio irmão. Segundo informações, os dois estariam juntos, ingerindo bebidas alcoólicas nas proximidades da residência de um deles. Houve um desentendimento entre os irmãos e um deles, de posse de um porrete, passou a agredir fisicamente o outro. A guarnição comandada pelo Cap Leite compareceu ao local e prendeu o acusado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi socorrida ao Hospital de Belém para receber o atendimento médico necessário.

Outras duas prisões foram registradas entre a sexta-feira e a madrugada deste sábado (22). Por volta das 4h30, no bairro da Caixa D´Água, o Copom recebeu a denúncia de que uma pessoa de que o seu vizinho, com visíveis sinais de embriaguez, estava na frente da sua residência fazendo ameaças, proferindo palavras de baixo calão e chutando o portão. A guarnição comandada pelo Sd Gilmário, com o apoio da guarnição comandada pelo Cb Jewson, foi até o local e constatou a veracidade da denúncia. O acusado então foi preso e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez e desordem e ameaça.

A outra prisão aconteceu no final da manhã de sexta-feira, no Bairro Novo, quando algumas pessoas informaram ao Copom que um homem havia pulado o muro de uma residência levando um fardo de feijão com aproximadamente 30 kg. A guarnição do Cb Aldemir saiu em diligência e localizou o acusado ainda com o material do furto. Ele foi preso e conduzido à delegacia.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM