Guarabira, Campina e JP recebem o Sonora Brasil Sesc em agosto

A mostra leva aos palcos a beleza da dança e dos sons do samba de coco, coco de zambê e muitos outras variações. As apresentações acontecem nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira entre os dias 07 e 11. O evento é aberto ao público em geral e tem entrada gratuita.

A cultura paraibana estará em destaque no mês de agosto no Sesc Paraíba. A vigésima edição do projeto Sonora Brasil inicia sua temporada de concertos com o tema Na Pisada dos Cocos.

Os grupos: Coco de Zambê (RN), Samba de Pareia da Mussuca (SE), Coco de Iguape (CE) e o Coco de Teipei (PE) demostram através de suas performances a pluralidade do coco em cada parte do nordeste.

Eles circulam pelas três cidades paraibanas de forma simuntânea e apresentam ao público a prática que integra homens e mulheres nas cidades, povoados, aldeias e terreiros, sempre envolvidos pelo som dos instrumentos, das palmas e dos pés que marcam o andamento da apresentação.

O Sonora Brasil é considerado o maior projeto de circulação musical do país e cumpre a sua missão de difundir o trabalho de artistas que se dedicam a arte através da apresentação destes para o público de diversas cidades. A ação integra os projetos realizados pelo Sesc a fim de valorizar, divulgar e popularizar a cultura nacional.

Na capital, as apresentações acontecem no Sesc Centro João Pessoa localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro, entre os dias 7 e 10 de agosto, às 15h. Em Campina Grande, a programação é realizada no Cine-Teatro do Sesc, situado na Rua Giló Guedes, 650 Centro, entre os dias 8 e 11, às 20h.

A cidade de Guarabira podem conferir as exibições nos dias 9 e 11, na própria unidade do Sesc, às 20h, localizada na Rua Coronel José Maurício da Costa, 290, São José. A mostra ainda leva a João Pessoa e Campina Grande a oficina Da pisada ao verso, com Adiel Luna, de Pernambuco, nos dias 10, às 19h, na capital, e 11, às 17h, em Campina.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3208-3194.

Paraiba Online