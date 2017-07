Foragida da Justiça por tráfico de drogas é presa embaixo de cama na cidade de Caiçara

Uma denúncia anônima feita ao 197 levou policiais militares e civis a prender, na cidade de Caiçara, na tarde desta quarta-feira (26), uma mulher de 26 anos de idade, foragida da Justiça e que cumpria pena por tráfico de drogas no presídio feminino Maria Júlia Maranhão, em João Pessoa. Ela estava escondida embaixo da cama, em um dos quartos da residência do irmão, no Sítio Valentim, mas foi localizada e presa pelos policiais militares do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e agentes do GTE (Grupo Tático Especial) da Polícia Civil.

A acusada tinha sido presa no ano de 2011, em João Pessoa, quando transportava droga em um veículo, junto com o seu então marido, que também foi preso. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e, condenada a 4 anos e 7 meses, chegou a cumprir parte da pena. Depois que recebeu o benefício da Justiça de progressão de regime, quando deveria apenas comparecer ao presídio para dormir, descumpriu a determinação judicial e passou a ser considerada foragida. De posse das informações sobre a localização da foragida, os policiais chegaram na casa do irmão dela, que negou que ela estivesse no local e disse que ela poderia estar na casa do namorado, na cidade de Logradouro. Os policiais se dividiram em equipes e foram na residência do namorado dela e também do pai e ambos confirmaram que ela estava morando com o irmão. Diante disso, ele acabou autorizando a entrada dos policiais na sua residência, onde ela estava escondida. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde aguardará os trâmites judiciais para que possa cumprir o restante da pena. Assessoria/4º BPM