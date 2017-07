Famílias se preparam para retomar a rotina com fim das férias

O período das férias está terminando e com ele vem a necessidade de organizar novamente as rotinas, restabelecer os horários e reduzir o período de brincadeiras. Com a retomada dos hábitos diários, as crianças e adolescentes precisam entender que esse momento de descanso serve para repor as energias para o ano letivo que segue.

A psicóloga Lívia Vieira de Melo, do Hapvida Saúde, esclarece que o ideal é que a rotina não tenha sido completamente modificada durante as férias. “É importante que a criança ou adolescente continue a dormir cedo para não ter dificuldade de acordar no horário e para que não ocorra alteração no relógio biológico do estudante”, explica.

Além disso, os pais devem priorizar o diálogo com os filhos, apresentando as obrigações diárias e coordenando os momentos de educação e brincadeiras. “Planejar, se possível, em conjunto com a criança, a sua lista de horários e responsabilidades. Após o cumprimento das tarefas, os filhos estão liberados para o lazer”, afirma a psicóloga.

Com relação a readaptação das crianças menores, que iniciaram a vida escolar há pouco, a psicóloga aconselha os pais a retomarem o assunto da escola, professores e colegas de turma ainda nas férias para estimular o desejo do retorno. No entanto, caso haja dificuldades nos primeiros dias, é indicado ficar na escola com a criança por um determinado momento para que ela se sinta acolhida.

Por Melissa Paulino/Pautacom