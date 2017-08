Arara e Bananeiras recebem exibições do Cine Sesi Cultural

As cidades de Arara e Bananeiras recebem as exibições gratuitas de filmes do Cine Sesi Cultural, a partir desta sexta-feira (4), até domingo (6), com o melhor da produção audiovisual nacional, em curtas e longas-metragens.

Desde o início do projeto, o Cine Sesi já alcançou mais de 5 milhões de espectadores, tornando-se o maior programa de cinema itinerante do Nordeste e o maior programa de inclusão cultural do País. Ao todo, 17 edições do projeto levaram cinema gratuito em projeção com qualidade de cinema para cidades do interior de toda a região nordestina e a Estados como Minas Gerais e Mato Grosso.

A proposta do projeto é levar cinema a céu aberto para localidades que já não têm mais sala de exibição ou que nunca tiveram. Só na Paraíba, foram 9 edições, que alcançaram quase 1 milhão de pessoas. Mais de 30 cidades já receberam as exibições este ano, com público de cerca de 100 mil espectadores.

O projeto realizado pelo Instituto Origami tem a curadoria de Lina Rosa, que prioriza curtas e longas-metragens nacionais com foco na excelência da linguagem em sua forma e conteúdo. Histórias que estimulem a capacidade de reflexão, o pensamento crítico e criativo e o direito de sonhar e de sorrir. “É um trabalho pela democratização do acesso à cultura da sétima arte com inclusão, respeito à inteligência do espectador e a ocupação de patrimônios históricos e naturais”, reforça a curadora.

A curadora explica que o intercâmbio entre as escolas e o cinema também é estimulado a partir do convite de transformar a ida ao cinema em aula de campo, para ser trabalhada em sala de modo multidisciplinar. Isso acontece através de um manual pedagógico sugerido pelo projeto, focado em um dos longas exibidos.

Arara

SEXTA-FEIRA (a partir das 18h30)

Curta-metragem Guida

Longa-metragem Que Horas Ela Volta?

SÁBADO (a partir das 18h30)

Curta Oficina de Animação Coremas

Curta-metragem Sophia

Longa-metragem O Menino no Espelho

DOMINGO (a partir das 18h30)

Curta Oficina de Animação “Areia, cidade boa da gota”

Curta-metragem Caminho dos Gigantes

Longa-metragem Zootopia

Bananeiras

Na cidade de Bananeiras, terra do artista plástico naif Alexandre Filho e uma das cidades com maior patrimônio histórico do Estado, o horário habitual de domingo será alterado em virtude da missa. Confira:

SEXTA-FEIRA (a partir das 18h30)

Curta-metragem “Guida”

Longa-metragem “Que Horas Ela Volta?”

SÁBADO (a partir das 18h30)

Curta Oficina de Animação “Serrote do Quati”

Curta-metragem “Sophia”

Longa-metragem “O Menino no Espelho”

DOMINGO (a partir das 20h)

Curta-metragem “Areia, Cidade Boa da Gota”

Curta-metragem “Caminho dos Gigantes”

Longa-metragem “Zootopia”

FILMES

Além das animações produzidas pelos alunos das oficinas da Paraíba, a programação de 2017 conta com os curtas-metragens “Sophia”, de Kennel Rogis, “Guida”, de Ricardo Machado e Rosana Urbes e “Caminho dos Gigantes”, de Alois di Leo . Os longas-metragens “O Menino no Espelho”, de Guilherme Fiuza Zenha; “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert; e a animação da Disney “Zootopia”, dos diretores Rich Moore e Byron Howard também estão no roteiro.

O MENINO NO ESPELHO

O longa-metragem é baseado no livro homônimo de Fernando Sabino. A direção é de Guilherme Fiúza Zenha, autor do livro Meu Nome Não é Johnny. O protagonista é interpretado por Lino Facioli. Aos 10 anos, Fernando está cansado de fazer as tarefas chatas da vida. Seu sonho era ter clone, para que ele pudesse aproveitar o lado bom da vida, enquanto seu sósia cuidasse das tarefas. Um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de Fernando deixa o espelho e ganha vida. O elenco ainda conta com Giovanna Rispoli, Mateus Solano, Regiane Alves, Ricardo Blat, Gisele Fróes, Laura Neiva, Murilo Quirino, Ravi Hood, Murilo Quirino e Ravi Hood.

QUE HORAS ELA VOLTA?

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões.

Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova.

Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.

ZOOTOPIA

Judy Hopps é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que afeta toda a cidade.

CURTAS

SOPHIA

Produção de 2013, o curta do diretor e roteirista Kennel Rogis, busca por entender melhor o universo de Sophia, Joana, mãe dedicada, passa por belíssimas experiências sensoriais.

GUIDA

Produção de 2015, o drama tem direção de Ricardo Machado e Rosana Urbes, com roteiro de H. Castro, Rosana Urbes, Thiago Minamisawa . Guida, uma doce senhora que há 30 anos trabalha no fórum da cidade, tem sua rotina entediante modificada ao se deparar com um anúncio para aulas de modelo-vivo em um centro cultural.

CAMINHOS DOS GIGANTES

Em uma floresta de árvores gigantes, Oquirá, uma menina indígena de 6 anos, vai desafiar seu destino e entender o ciclo da vida. A produção, de 2016, tem direção de Alois di Leo.

AREIA, CIDADE BOA DA GOTA

Em um trabalho escolar o relacionamento entre diversos símbolos, objetos e histórias de Areia no cotidiano da cidade mais cultural da Paraíba.

SERROTE DO QUATI

Em Cachoeira dos Índios você não irá encontrar nem cachoeira nem índios, na Serra do Quati não vai ver um Quati sequer. Mas, segundo a lenda, lá existe uma princesa a oferecer riquezas e luxo a quem conseguir desvendar o segredo das inscrições nas pedras. Você acredita nisto?

Assessoria/Sesi