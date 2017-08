Cagepa Regional do Brejo explica motivo da falta d’água em Guarabira, Araçagi e Pilõezinhos

A Gerência Regional da Cagepa emitiu uma NOTA comunicando aos usuários o motivo das constantes falta de água em Guarabira e cidades da região. Confira a nota na íntegra:

“Comunicado de falta de água

A Cagepa, Gerência Regional do Brejo, comunica aos usuários das cidades de Araçagi, Pilõezinhos e Guarabira, que o abastecimento de água está deficitário nas áreas mais elevadas e na zona rural desses municípios, devido a vazamento de grande proporção na principal adutora que abastece essas localidades.

O sistema integrado de Tauá foi colocado em operação, mas é insuficiente para atender à demanda, o que deixa o abastecimento com apenas 40% do que é necessário para abastecer as três cidades. Equipes de manutenção trabalham no local para corrigir o problema e a previsão de normalização do abastecimento é para às 15h deste domingo, dia 6.

Guarabira, 4 de agosto de 2017.

Gerência Regional do Brejo”

Veja as fotos enviadas:

Da redação com Ascom