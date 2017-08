Prefeitos do Brejo são recebidos por Romero Rodrigues e conhecem modelo de gestão do aterro sanitário de CG

Prefeitos do Brejo paraibano, em comitiva organizada por Zenóbio Toscano, de Guarabira, conheceram na manhã desta sexta-feira, 11, o aterro sanitário de Campina Grande, um projeto que já ganhou a adesão de sete municípios, em forma de consórcio. O aterro é mantido pela prefeitura campinense, em forma de Parceria Público Privada (PPP), na zona rural, próximo ao Distrito de Catolé de Boa Vista.

O local do aterro é administrado de acordo com as leis ambientais em vigor e tem uma célula que suporta a carga de lixo durante todo um ano. Além de Campina Grande, a área acolhe o lixo de outros municípios, como Boa Vista, Lagoa Seca, Puxinanã, Montadas, Santa Cecília, Gado Bravo e Barra de Santana. Alagoa Nova e Matinhas também se preparam para a adesão.

É justamente esse modelo bem sucedido, que está permitindo a Campina Grande e municípios vizinhos destinarem os resíduos sólidos para uma área ambientalmente correta. A iniciativa inspira gestores municipais de outras regiões, a exemplo do brejo paraibano.

Além de Zenóbio, estiveram na cidade, entre outros, os prefeitos João Francisco (Areia), Melquíades Nascimento (Mulungu), Jeová José (Alagoinha), Mônica Mendes (Piloezinhos), Girlene (Borborema), Kaiser Rocha (Solânea) e o secretário Antônio Marcos (representando o prefeito de Pirpirituba).

Ainda acompanhou a comitiva o deputado Guilherme Almeida. Também estavam presentes os secretários municipais André Agra (Planejamento e Gestão), Geraldo Nobre (Sesuma) e Manoel Ludgério (Chefia de Gabinete), além de vereadores da região e representantes da empresa Ecosolo.

Assessoria