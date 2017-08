Sem torcida: Desportiva Guarabira faz bonito e vence o Miramar por 3 X 1, em JP

Time guarabirense jogou bem e saiu de campo com resultado positivo, assumindo a liderança do campeonato.

A Desportiva Guarabira começou bem sua arrancada para o retorno à primeira divisão do Campeonato Paraibano de Futebol. Em jogo pela segunda divisão, disputado no Estádio Ivan Tomar em João Pessoa, a equipe guarabirense venceu o Miramar por 3 tentos a 1.

Os gols do alviazulino brejeiro foram marcados por Matheus Guará, Mateus Sousa e Fábio. A equipe do Miramar descontou com Júnior. O placar da partida foi definido logo no primeiro tempo do jogo. O time guarabirense foi para cima do adversário, inclusive mostrando bom índice técnico.

Com o resultado, a Desportiva Guarabira assume a liderança de seu grupo na segunda divisão do Campeonato Paraibano 2017. O treinador Gerson de Souza, do time guarabirense, avaliou como satisfatório o resultado da partida, mas disse ter ainda muito que melhorar.

A estreia da Desportiva seria neste domingo (13), no “Sílvio Porto”, em Guarabira. No entanto, por falta de condições do estádio, a partida foi transferida para o Centro de Treinamento Ivan Tomaz, em João Pessoa. A avaliação foi do Ministério Público.

Fato@fato