Dois homens são presos e um adolescente apreendido por policiais do 4º BPM nesse domingo

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesse domingo (22), nas cidades de Cuitegi e Pirpirituba. A apreensão do adolescente de 17 anos de idade aconteceu à tarde, no Sítio Chã do Bodeiro, zona rural de Cuitegi, quando os militares receberam várias denúncias de que ele estaria em um balneário praticando desordem.

Ao chegarem ao balneário, os policiais abordaram o adolescente e o aconselharam a se retirar do local, porém, ele desobedeceu e ainda se negou a ser revistado, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando a guarnição. Ele foi conduzido, junto com um responsável legal, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por ato infracional semelhante à desobediência.

À noite, no Conjunto Santo Antônio, também em Cuitegi, policiais militares prenderam um homem que estava ameaçando uma mulher, passando várias vezes na frente da sua residência e jogando pedras no telhado com o intuito de intimidá-la. A própria vítima fez a denúncia e confirmou que a intimidação já tinha acontecido em outras oportunidades. Ele foi conduzido à delegacia e foi autuado em flagrante por ameaça.

No Conjunto Novo, em Pirpirituba, um homem foi preso acusado de agredir os dois enteados. A denúncia contra o padrasto foi feita pelos dois menores ao Conselho Tutelar, que acionou a polícia. Na residência, a mãe confirmou para os militares a denúncia feita pelos filhos. O acusado, que tinha fugido do local, foi preso logo em seguida e levado até a delegacia.

Assessoria/4º BPM