PGJ vai pedir apuração do caso do PC que sacou uma arma para um repórter

O policial civil que sacou uma arma para um profissional da imprensa, na tarde desta quarta-feira (25), no estacionamento do prédio do Núcleo Criminal do Ministério Público, na Capital, não presta serviço ao MPPB. Mesmo assim, o procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, afirmou que vai encaminhar um ofício ao delegado-geral da Polícia Civil, requisitando a devida apuração dos fatos.

Ao ter conhecimento do fato, imediatamente, o PGJ pediu à Assessoria Militar do MPPB que apurasse a situação. A assessoria levantou, inicialmente, que se tratava de um policial civil que foi entregar documentação no Núcleo Criminal do MPP e que teve dificuldade de acesso ao prédio, por causa da aglomeração de profissionais da imprensa, que aguardavam o final de um depoimento no local. Houve um desentendimento entre o PC e um repórter, e o policial sacou uma arma. Após o fato, o policial teve acesso ao prédio, entregou a documentação e saiu do local.

O procurador-geral também recomendou à sua Assessoria Militar que fizesse a identificação do policial civil que protagonizou o fato e que reunisse informações e imagens gravadas por pessoas que estavam no local, para que fossem encaminhadas à Polícia Civil.

